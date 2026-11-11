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11 ноября, 11:37

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Риелтор Харитонова: аренда загородных домов на Новый год может обойтись на 50% дороже

Риелтор оценила наценку на аренду домов в новогодние праздники в 50%

Фото: 123RF.com/photojuli

Аренда загородных домов в Москве и Московской области на новогодние праздники может обойтись на 50% дороже, чем в обычные выходные дни. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя агентства недвижимости Еву Харитонову.

Эксперт пояснила, что собственники недвижимости в период новогодних выходных стремятся сдавать коттеджи не на одну ночь, а сразу на несколько дней.

"Так принято среди наймодателей, потому что неинтересно в Новый год сдавать на одну (ночь. – Прим. ред.)", – отметила Харитонова.

Специалист уточнила, что россияне начинают бронировать загородные дома с начала осени, но пик спроса приходится на ноябрь и декабрь.

Ранее сообщалось, что подготовка к Новому году с подарками для семьи, друзей и коллег может потребовать от 27 250 до 59 500 рублей, если планируется поздравить 14 человек. В список вошли три коллеги, супруг или супруга, родители, пять друзей, брат или сестра, а также бабушка и дедушка.

Москвичи начали выбирать загородные дома для встречи Нового года

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