Hindustan Times: трое мужчин изнасиловали девушку в моторикше в Индии

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В индийском штате Бихар трое мужчин изнасиловали 19-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Hindustan Times.

По информации издания, пострадавшая некоторое время гостила у тети, а когда собралась уезжать, села в моторикшу. Помимо водителя, в салоне находились еще двое мужчин.

Перевозчик не повез пассажирку по маршруту, а доставил ее в другое место, где вместе с приятелями совершил преступление. После этого нападавшие оставили жертву недалеко от того населенного пункта, где она села в моторикшу.

Водитель попытался скрыться, однако девушка стала звать на помощь. Крики услышали проходившие мимо люди, и с их участием полиция задержала мужчину. Он назвал имена сообщников, после чего их арестовали, а транспортное средство, которое использовали для преступления, изъяли.

Ранее в бразильском штате Баия 13-летний и 15-летний школьники изнасиловали свою 12-летнюю сводную сестру, после чего девочка забеременела. Полиция начала расследование, однако неизвестно, родила ли пострадавшая или прервала беременность. Сами школьники задержаны.