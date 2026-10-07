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07 октября, 18:13

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Metropoles: 12-летняя девочка забеременела после изнасилования братьями в Бразилии

В Бразилии 12-летняя девочка забеременела после изнасилования сводными братьями

Фото: 123RF.com/tinnakornlek

В бразильском штате Баия 13-летний и 15-летний школьники изнасиловали свою 12-летнюю сводную сестру, после чего девочка забеременела. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Metropoles.

По данным издания, школьники жили вместе с девочкой, ее матерью и своим отцом в течение четырех месяцев. В какой-то момент подростки надругались над сестрой. Не уточняется, родила ли пострадавшая или прервала беременность в рамках закона.

Когда о беременности стало известно, полиция начала расследование. Школьников задержали. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что девять мужчин изнасиловали школьницу в Индии. Жертвой стала ученица 10-го класса. Девочку увезли при содействии ее знакомого, после чего подвергали сексуальному насилию в течение трех дней.

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