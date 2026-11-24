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Собственники квартир могут перейти на оплату вывоза отходов по фактическому объему мусора, а не по установленному нормативу. Для этого жильцам необходимо выполнить несколько условий, рассказал РИА Новости общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Первым шагом должно стать общее собрание собственников. На нем необходимо принять решение о переходе на новую систему расчетов и оформить его официальным протоколом.

Затем во дворе нужно оборудовать закрытую контейнерную площадку, доступ к которой будет ограничен для посторонних. Ее также потребуется внести в специальный реестр местной администрации.

Еще одно обязательное условие – организация раздельного сбора отходов как минимум по двум фракциям. Это позволит отделять пластик, стекло и бумагу от пищевых остатков.

После этого региональный оператор сможет вывозить мусор по мере заполнения контейнеров. По словам Бондаря, вместо ежедневного обслуживания площадки машина будет приезжать примерно два-три раза в неделю.

Эксперт привел в пример панельный девятиэтажный дом на 216 квартир. При начислении платы по нормативу его жильцы в совокупности отдают за вывоз мусора около 100 тысяч рублей ежемесячно.

Если же рассчитываться за фактически вывезенные контейнеры, общие расходы такого дома могут сократиться до 45–50 тысяч рублей в месяц. В результате каждая квартира сможет экономить несколько сотен рублей на оплате этой услуги.

Ранее сообщалось, что Минстрой выступил с предложением ввести целевые надбавки к тарифам на ЖКУ для россиян. Эти средства планируется направлять на ремонт и обновление трубопроводов и котельных, так как действующих тарифов хватает только на текущую эксплуатацию. Надбавки будут носить целевой характер.