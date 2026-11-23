Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает перенос сроков капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД). Текст документа размещен в думской электронной базе.

Инициатива предлагает внесение поправок в Жилищный кодекс РФ. Сейчас в стране разрешено сдвигать установленный срок капремонта общего имущества на более поздний период по решению общего собрания собственников и в отдельных исключительных случаях, но предельного срока не существует.

По проекту отложить проведение капремонта общего имущества можно будет не более чем на 5 лет. Для ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, а также крыши, фасада и фундамента перенос возможен не более чем на 3 года.

При этом изменение сроков допустят только при одновременном соблюдении условий: потребуется одобрение 2/3 всех собственников, а специалисты должны будут подтвердить, что ремонт пока не нужен и его отсрочка безопасна. Если техническое обследование выявит износ конструкций МКД, работы перенести будет нельзя.

В пояснительной записке авторы указывают, что отсутствием ограничений пользуются отдельные региональные операторы и органы власти: сроки сдвигают на 15, 20 или 30 лет, а в некоторых субъектах – на 2040–2070-е годы. Собственники при этом ежемесячно платят взносы. По мнению авторов, перенос на 20–30 лет означает, что взносы собирают за работы, которые при нынешнем состоянии дома могут никогда не понадобиться: здание может стать аварийным раньше.

Вместе с тем 25 ноября в Госдуме в рамках правительственного часа с профильными министерствами планируют поднять вопросы обоснованности стоимости жилья и тарифообразования в сфере. Об этом ранее ЖКХ рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. Кроме того, депутаты ранее предложили ограничить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) одним разом в течение календарного года.

