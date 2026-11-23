Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

На Ирину Костылеву, мать фигуристки Елены Костылевой, которую 20 ноября отчислили из академии "Ангелы Плющенко", написали заявление в полицию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал женщины.

Мать спортсменки рассказала, что не знает, по какой причине и кто написал на нее заявление. Костылева-старшая добавила, что узнала об этом, когда ехала вместе с дочерью на обследование.

Елене Костылевой 15 лет. Она является двукратной победительницей первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России.

22 ноября стало известно, что Костылеву отчислили из академии "Ангелы Плющенко". Методист учреждения Елена Благодерова заявила, что место в академии спортсменка потеряла из-за поведения своей матери и назвала эту ситуацию неординарной.

До этого тренер Евгений Плющенко обвинил мать спортсменки в физическом насилии над дочерью и направил на имя детского омбудсмена жалобу. По его словам, есть видеозаписи, подтверждающие случаи насилия в отношении фигуристки со стороны ее матери.