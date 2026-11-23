Фото: MAX/"Минтранс России"

В Москве стартовал эксперимент по введению специального знака парковки для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта России.

В проекте участвуют Минтранс, правительство Москвы и Госавтоинспекция. Он продлится до 21 мая 2027 года. Новые таблички уже появились на улице Рождественке и проспекте Вернадского.

По словам министра транспорта Дмитрия Ядрова, задача эксперимента – понять, насколько такие места востребованы и удобны. Такие знаки должны помочь многодетным семьям быстрее находить парковочные места, что сделает поездки с детьми комфортнее.

При этом прежние льготы для многодетных семей сохраняются, включая бесплатную парковку на платных местах. В дальнейшем новый знак могут рассматривать как дополнительную меру поддержки, которую регионы будут применять с учетом своих потребностей.

По данным Минтранса, парковочные места для многодетных семей, обозначенные новым дорожным знаком, оборудуют у школ, поликлиник, детских садов, аэропортов и вокзалов. Ранее Владимир Путин поручил кабмину проработать вопросы поддержки семей с детьми в транспортной сфере. Президент указывал, что это требует отдельного рассмотрения в рамках общей программы развития транспортного комплекса.

