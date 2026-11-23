Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

10 учеников столичных школ и 1 студент колледжа отправились в научную экспедицию в Танзанию. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Как уточнила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, поездка организована в рамках проекта "Шесть лет – шесть вулканов". Исследования пройдут в районе двух вулканов и на озере Натрон.

Детским и молодежным туризмом в Москве занимаются уже более 80 тысяч учащихся как школ, так и колледжей. Ребята исследуют не только город и прочие регионы России, но и другие страны, отметила заммэра.

"Юные путешественники отправились в первую экспедицию в рамках проекта "Шесть лет – шесть вулканов", который позволит детям изучить экосистемы вулканов по всему миру. Их ждет долгий и интересный путь и захватывающий исследовательский опыт. Для участия в поездке более 10 тысяч юных москвичей прошли конкурсный отбор, в том числе написали диктант по вулканологии и защитили проекты", – сказала Ракова.

Из этого числа 40 школьников и студентов колледжей, которые успешнее других справились с испытаниями, приняли участие в учебно-тренировочных сборах в Краснодарском крае. Там они преодолели горный маршрут протяженностью более 50 километров. По итогу в состав экспедиции вошли 11 юных жителей Москвы.

"Они соберут пробы почвы на двух вулканах и воды в озере Натрон в Танзании, а потом передадут их специалистам научных организаций для дальнейшего изучения", – объяснила Ракова.

В состав группы вошли Алексей Бобринев и Никита Черняк из школы № 1514, Михаил Кабаков из школы № 1353 имени генерала Д. Ф. Алексеева, Мария Синюкова из школы № 2009, Вера Ушакова и Лев Гавриш из школы № 1553 имени В. И. Вернадского, Александра Смирнова из школы № 1570, Алексей Лецких из школы имени дважды Героя Советского Союза И. С. Полбина, Маргарита Борисова и Ангелина Фурцева из школы № 171. Замыкает список Никита Гадалов из колледжа связи № 54.

Возглавил экспедицию директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий", кавалер ордена Мужества, путешественник Матвей Шпаро. Маршрут начнется в национальном парке "Аруша". Как рассказала участница путешествия Ангелина Фурцева, она была рада узнать, что вошла в основной состав экспедиции. При этом школьница добавила, что сразу почувствовала ответственность.

"Это очень волнительно, и хочется показать себя с лучшей стороны. Я хочу развить свои знания в геологии не только в теории, но и на практике. Некоторые геологические процессы можно наблюдать далеко не везде, при этом Африка – яркий пример проявления вулканизма", – пояснила она.

Девочка выразила желание отыскать интересные минералы и породы, а также как можно больше узнать про геологическое строение местных ландшафтов и изучить культуру народов Танзании. Во время экспедиции участники поднимутся на вулкан Меру, высота которого составляет более 4,5 тысячи метров, и посетят вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи, известного своей черной лавой.

Группа будет останавливаться на ночевки в горных лагерях. В рамках мероприятия она сможет понять, как накапливаются химические элементы во мхах и лишайниках и как собрать пробы пепла. Вместе с учеными Объединенного института ядерных исследований в Дубне участники сравнят эти образцы с пробами, которые были ранее получены на камчатских вулканах.

На озере Натрон – знаменитом розовым цветом воды и экстремально щелочной средой – школьники и студент познакомятся с микроорганизмами, способными жить в суровых условиях. Кроме того, они сделают ДНК-анализ для определения их вида.

Работу проведут вместе с научными консультантами из Института микробиологии имени С. Н. Виноградского Российской академии наук (РАН) и научным руководителем экспедиции, кандидатом биологических наук Иваном Смирновым.

Собранные материалы станут основой дальнейшего биологического и геохимического анализа. Пепел отдадут в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а лишайники – в Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Департамент образования и науки Москвы с 2018 года проводит Большую арктическую экспедицию, руководителем которой также является Шпаро. В 2026 году в ней приняли участие 14 юных москвичей: они разделились на два отряда, наблюдали за флорой и фауной, отбирали пробы воды и почвы, сохраняли образцы растений и запустили научный метеозонд. Кроме того, школьники отреставрировали одну и полностью воссоздали две стелы мемориала советским полярникам.

В 2024 году департамент организовал первую школьную и студенческую экспедицию в Антарктиду. Учащиеся выполняли исследования по заданию российских научных институтов, а студенты колледжей обеспечивали работу лагеря – следили за здоровьем участников, отвечали за связь, готовили пищу и заботились о мобильном жилом модуле.

Ранее участники Большой арктической экспедиции присоединились к запуску научного метеозонда на мысе Челюскин. Метеозонд – это миниатюрный воздушный шар, заправленный водородом либо гелием, к которому подсоединен отсек с измерительными датчиками.

В рамках мероприятия ребята помогли специалистам объединенной гидрометеорологической станции подготовить аэростат к полету. Экспедиция дает учащимся возможность не только познакомиться с работой полярников, но и стать участниками настоящих научных исследований.

