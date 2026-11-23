Фото: портал мэра и правительства Москвы

Форум для представителей некоммерческих организаций и участников конкурса "Лица района" организуют в Москве 26 ноября. Об этом сообщили в департаменте территориальных органов исполнительной власти столицы.

Мероприятие пройдет в "ПРОстранстве "Лица" на улице Саляма Адиля, доме 4. Начало запланировано на 15:00, регистрация будет проходить на месте.

В рамках форума запланированы выставка социальных проектов, деловая игра, общение с потенциальными партнерами и церемония награждения.

Заместитель руководителя департамента Марина Прозорова рассказала, что, в частности, отметят 30 наиболее активных участников образовательной программы конкурса для НКО. Они посещали лекции, мастер-классы и круглые столы. Кроме того, награды вручат тем, кто развивает в столице благотворительные, гуманитарные и другие общественные инициативы.

После церемонии гости смогут проверить свои силы в игре "Лидер НКО". Участники сформируют команды по 10 человек, которым предстоит с нуля разработать концепцию некоммерческой организации и представить ее на суд зрителей. Именно аудитория выберет лучшую идею.

Еще одной частью программы станет выставка десяти объединений – они представят свои проекты и расскажут о результатах работы. Посетители также смогут познакомиться с представителями других организаций, найти партнеров для совместных инициатив и обменяться ресурсами.

Ранее стало известно, что четвертый международный форум Meet Global MICE Congress пройдет в Москве 16 и 17 декабря и соберет экспертов примерно из 40 стран. В программе запланированы 25 сессий, тренингов и дискуссий о развитии делового туризма, цифровизации отрасли, привлечении инвестиций и выходе на новые рынки.

Участники также обсудят применение искусственного интеллекта, продвижение национальных брендов и подготовку крупных мероприятий.

