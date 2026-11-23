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В Магадане начали доследственную проверку после отравления двухмесячного ребенка парами средства для дезинсекции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Магаданской области.

Поводом для проверки стало сообщение СМИ, обнаруженное сотрудниками ведомства во время мониторинга. По предварительным данным, дезинсекцию в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса проводила одна из расположенных там организаций. Жильцов о работах не предупредили.

Из-за распространившегося запаха жильцам одной из квартир пришлось покинуть жилье, а находившийся там двухмесячный ребенок получил токсическое отравление парами. Пострадавшему оказали квалифицированную медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет, отметили в ведомстве.

По данному факту организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Ранее Роспотребнадзор не обнаружил нарушений в столовой Теряевской школы в Богородском районе Нижегородской области, где ученик пожаловался на червей в каше. Изначально СМИ сообщали, что еще в октябре школьник нашел в каше нечто похожее на опарышей. Ребенку заменили блюдо. При этом ведомство не смогло установить, что именно оказалось в тарелке ученика, а выяснить причины произошедшего затруднительно из-за того, что с момента инцидента прошел почти месяц.

