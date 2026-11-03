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03 ноября, 11:28

Происшествия

Девочка умерла от менингококковой инфекции в Татарстане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Татарстане девочка скончалась от молниеносной формы менингококковой инфекции. Об этом сообщили в министерстве по делам молодежи республики.

По данным ведомства, ребенок находился в лагере имени А. Д. Губина в Бугульме. 1 ноября девочка обратилась в медпункт с жалобами на головную боль. При осмотре у нее выявили температуру 39,4 градуса. Вечером того же дня родители забрали ребенка домой.

2 ноября девочку доставили в инфекционное отделение Бугульминской детской больницы, а затем экстренно перевели в реанимацию Лениногорской центральной районной больницы. Туда вызвали реаниматолога Детской республиканской клинической больницы.

"Несмотря на предпринятые действия (массивная инфузионная и кардиотоническая поддержка, гормонотерапия, ИВЛ, реанимационные мероприятия), 2 ноября в 17:15 по московскому времени была зафиксирована смерть ребенка", – говорится в сообщении.

Все участники смены в лагере взяты под наблюдение управлением Роспотребнадзора по Татарстану и Бугульминской центральной районной больницей. Дети, находившиеся в одном отряде с погибшей, подлежат вакцинации.

Ранее в Якутии 14 человек были доставлены в больницу с признаками кишечной инфекции в городе Мирном. Отравившиеся начали поступать в больницу после банкета. После осмотра всех доставили в инфекционное отделение.

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