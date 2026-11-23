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При входе в детские сады начнут бесконтактно измерять температуру, чтобы не допускать в учреждения людей с признаками инфекционных заболеваний. Об этом говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Проверять будут не только детей, но также родителей или законных представителей, сотрудников и посетителей. Ответственного за проведение процедуры определяют внутренними локальными актами самой организации.

В Роспотребнадзоре уточнили, что рекомендации подготовили для охраны здоровья детей и молодежи, предотвращения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений. Еще одна задача заключается в создании безопасных условий работы организаций, реализующих программы дошкольного образования. Документ утвердила глава ведомства Анна Попова.

Ранее сообщалось, что в России ожидаются два подъема заболеваемости гриппом в сезоне-2026/2027. Первая волна прогнозируется в конце ноября, вторая – в феврале. По оценке специалистов, распространение инфекции будет связано с вирусом гриппа A(H1N1)pdm09, известным как свиной грипп. Ученые связывают возможное развитие такой ситуации с мутациями вируса и появлением новых опасных штаммов.