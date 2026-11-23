Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московском районе Новокосино привели в порядок жилой квартал. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

"В этом году в рамках программ создания комфортной городской среды в районе Новокосино привели в порядок квартал, расположенный между Суздальской и Новокосинской улицами", – уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы охватили дворовую территорию, где установили новые игровые комплексы и песочницы. Часть детских площадок оформили в космической тематике – там появились конструкции в виде ракеты, лунных станций с иллюминаторами, горки и качели, стилизованные под орбиту.

Для любителей спорта оборудовали площадку, подходящую для игры в баскетбол и волейбол. Кроме того, во дворах разместили тренажеры для занятий воркаутом и теннисные столы.

Для спокойного отдыха установили скамейки и качели под навесами. Также специалисты обновили сквер рядом со зданием районной управы. На завершающем этапе благоустройства в квартале высадили деревья.

Ранее в Нагатино-Садовниках также обновили улицу Садовники – там заменили около 30 тысяч квадратных метров асфальта и нанесли почти 1,7 тысячи квадратных метров дорожной разметки.

Для повышения безопасности установили контрастное освещение, а вдоль улицы разбили более 7 тысяч квадратных метров газонов. Кроме того, благоустроили сквер возле дома № 9, откуда стало удобнее добираться пешком до станции метро.