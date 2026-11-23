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Американского альпиниста Ричарда Скидмора нашли мертвым в Непале спустя сутки после покорения пика Мера, высота которого составляет 6 476 метров. Об этом сообщила газета The Himalayan Times со ссылкой на полицию.

Скидмор достиг вершины в субботу, 21 ноября, около 10:00 по местному времени. В процессе спуска 66-летний мужчина остановился переночевать в лагере на высоте примерно 5 800 метров.

По данным правоохранителей, в воскресенье утром, 22 ноября, его нашли мертвым в палатке. Тело альпиниста доставили вертолетом в больницу при Университете Трибхуван в Катманду для судебно-медицинской экспертизы.

"Причина смерти пока не установлена и будет определена после вскрытия", – говорится в публикации.

Ранее три человека погибли от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. На место происшествия выехала спасательная группа.