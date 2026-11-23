23 ноября, 11:23Происшествия
Альпинист из США погиб при спуске с пика Мера в Непале
Фото: depositphotos/Gorilla
Американского альпиниста Ричарда Скидмора нашли мертвым в Непале спустя сутки после покорения пика Мера, высота которого составляет 6 476 метров. Об этом сообщила газета The Himalayan Times со ссылкой на полицию.
Скидмор достиг вершины в субботу, 21 ноября, около 10:00 по местному времени. В процессе спуска 66-летний мужчина остановился переночевать в лагере на высоте примерно 5 800 метров.
По данным правоохранителей, в воскресенье утром, 22 ноября, его нашли мертвым в палатке. Тело альпиниста доставили вертолетом в больницу при Университете Трибхуван в Катманду для судебно-медицинской экспертизы.
"Причина смерти пока не установлена и будет определена после вскрытия", – говорится в публикации.
Ранее три человека погибли от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. На место происшествия выехала спасательная группа.