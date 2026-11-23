Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в определенных обстоятельствах Москва не только вправе, но и обязана применить ядерное оружие. Об этом он написал в статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности" для "Московского журнала международного права".

По словам Медведева, российская ядерная доктрина определяет ситуации, при которых использование такого вооружения необходимо для защиты национальной безопасности. Он подчеркнул, что Киеву и его союзникам следует учитывать предусмотренные документом условия.

"У киевского режима и его спонсоров не должно быть опасных иллюзий. При наступлении описанных выше сценариев глава государства не только вправе, но и обязан использовать ядерное оружие. Это должны в полной мере осознать все, кто сегодня играет с огнем", – отметил зампред Совбеза.

Медведев также указал, что для обеспечения национальной безопасности Россия может использовать все доступные средства, в том числе ядерное оружие.

Ранее Медведев раскритиковал предложение о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на передачу России оставшейся части Донбасса. По его словам, перспектива присоединения Киева к альянсу стала одной из причин начала специальной военной операции.

Зампред Совбеза также назвал НАТО враждебным по отношению к России блоком и добавил, что комментировать такую инициативу не имеет смысла.

