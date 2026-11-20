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Идея о членстве Украины в НАТО в обмен на передачу России территорий Донбасса является безумной. Об этом написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщили, что США выдвинули два варианта прекращения боевых действий на Украине, включая передачу России оставшейся территории Донбасса в обмен на вступление Киева в Североатлантический альянс. Вторым вариантом названа заморозка конфликта по текущей линии соприкосновения с гарантиями безопасности Украине со стороны Соединенных Штатов и Европы.

Медведев отметил, что вероятное присоединение Украины к Альянсу стало одной из причин начала специальной военной операции. Он также подчеркнул, что НАТО является враждебным по отношению к России блоком.

"Тут и комментировать нечего", – добавил зампред Совбеза России.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил, что тема вступления Украины в НАТО категорически неприемлема для России. До этого французский президент Эммануэль Макрон призвал принять Украину в состав НАТО и рекомендовал европейцам определиться, чего Европа хочет добиться в послевоенный период, и уточнить конкретные ожидания от США в отношении европейской безопасности.