Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московский зоопарк 21 ноября приглашает посетителей на программу "День черепах". Гости смогут узнать интересные факты об этих древних рептилиях, пообщаться с зоологами, поучаствовать в тематических играх и викторинах, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

С 12:00 до 14:00 в павильоне "Дом птиц" на старой территории специалисты расскажут о разных видах черепах и их родстве с вымершими динозаврами и современными птицами. В это же время педагоги проведут мастер-классы по созданию тематических поделок.

Черепахи появились на Земле более 200 миллионов лет назад и пережили эпоху динозавров. Сегодня известно около 300 видов этих рептилий. Они обитают в самых разных природных условиях: от жарких пустынь и тропических лесов до водоемов умеренных широт.

В зависимости от среды обитания черепах делят на морских, пресноводных и сухопутных. Первые способны преодолевать тысячи километров в океане, вторые живут в реках, озерах и болотах, а третьи преимущественно питаются растительностью. Несмотря на медлительность, эти животные отличаются выносливостью и умеют приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

В Московском зоопарке содержатся несколько десятков видов черепах. Среди них – коробчатые, средиземноморские, эластичные, звездчатые, лучистые, паучьи, красноногие, слоновые, гигантские, пантеровые, шпороносные, каймановые, змеиношейные и грифовые. Кроме того, в коллекции представлены циниксы и матамата.

Увидеть рептилий можно в павильоне "Террариум" на новой территории, а также в экспозициях "Удивительный мир рептилий" и "Змеиное сафари" на старой. Для участия в программе необходимо приобрести входной билет в сервисе "Мосбилет".

Ранее в Московском зоопарке напомнили о возможности наблюдать за животными через онлайн-трансляции. Главным героем эфира стал манул Тимофей, который к зиме набирает вес и становится более пушистым. Зрители также могут следить за поведением дальневосточного леопарда, пум и капибар на фоне осенних пейзажей.

На страницах с трансляциями доступны викторины от проекта "Активный гражданин", а за правильные ответы начисляются городские баллы. Кроме того, прямые эфиры идут из экспозиции "Затопленный лес" в "Москвариуме".