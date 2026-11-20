Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам может привести к сокращению ожидаемой продолжительности жизни в мире на 1,8 года к 2035 году. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов, передает ТАСС.

Дополнительные расходы для мирового здравоохранения эксперт оценил примерно в один триллион долларов. По его словам, устойчивость к противомикробным препаратам создает не только медицинские, но и экономические риски. Они связаны с дополнительными затратами на лечение инфекций и потерей трудоспособности населения.

Средняя продолжительность жизни в России должна составить 78 лет к 2030 году и 81 год – к 2036-му, рассказал ранее замсекретаря Совбеза Александр Масленников. Он напомнил, что приоритет сохранения российского народа и развития человеческого потенциала стоит первым в списке стратегических приоритетов страны.

Более того, по части сокращения бедности и неравенства Россия планирует добиться коэффициента ниже 7% к 2030 году. Государство уже достигло этого показателя, но к 2036 году планка должна опуститься ниже 5%, отметил Масленников.