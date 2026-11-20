Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Телеведущая Лариса Гузеева, показав на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) закулисье съемок своего проекта, рассказала, что работать ей приходится до глубокой ночи, а режиссер позволяет себе кричать на нее и даже оскорблять.

На кадрах со съемочной площадки Гузеева представила креативного продюсера и режиссера, с которым сотрудничает уже 19 лет.

"Московское время – 02:27. <...> Вот этот вот самый Гурам, который меня посылает. Но я терплю, потому что люблю его бесконечно и уважаю", – рассказала телеведущая.

К разговору присоединилась креативный продюсер. Она уточнила, что, несмотря на позднее время, команде предстоит снять еще две программы.

Ранее Гузеева похвасталась заготовками к Новому году. На кадрах, снятых на кухне, заметны две банки с гурийской капустой – закуской из белокочанной капусты в маринаде рубинового цвета.

Телеведущая рассказала, что сделала заготовку в свободное от работы время. Она добавила, что приготовление еды помогает ей переключиться после работы с людьми, от которой она сильно устает.

