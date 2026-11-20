Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко​

Устойчивый снежный покров может появиться в столичном регионе во вторник и среду, 24 и 25 ноября. В эти дни ожидается снег, а дневная температура составит от -1 до -3 градусов, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, 20 ноября стало самым теплым днем недели, даже ночью в центре Москвы температура не опускалась ниже +6 градусов. В первой половине субботы, 21 ноября, в регион придут дожди. Утром воздух прогреется до +4–6 градусов, однако к вечеру температура приблизится к нулю.

В ночь на воскресенье, 22 ноября, возможны слабые заморозки и гололедица. Днем столбики термометров покажут от 0 до +1 градуса. Такая температура сохранится и в начале следующей недели.

Во вторник и среду на столичный регион может выйти южный циклон с Балкан. Он принесет снег, однако его траекторию пока сложно определить, поэтому прогнозировать количество осадков в Московской области преждевременно.

"Снег будет, но еще точно нельзя сказать, будет он умеренным или сильным", – отметил Шувалов.

Синоптик пояснил, что первыми элементами метеорологической зимы станут устойчивый переход температуры через ноль в воскресенье и понедельник, а также формирование снежного покрова во вторник и среду.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве. 21 ноября ожидаются дожди и температура до +5 градусов, а 22 ноября холодный фронт принесет снег и похолодание до +2 градусов.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в субботу выпадет до 5 миллиметров осадков, преимущественно в первой половине дня. В воскресенье небо прояснится, но на дорогах возможна гололедица из-за слабых заморозков.