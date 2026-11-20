Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил столичных педиатров с Всемирным днем педиатра. Мэр отметил, что в системе городского здравоохранения работают более 5 тысяч таких специалистов, и рассказал о развитии детской медицины на своем канале в МАХ.

"Дорогие педиатры, спасибо за ваш труд и заботу о детях. С первых дней жизни ребенка вы помогаете ему расти здоровым. Вы проявляете внимание и чуткость не только к своим пациентам, но и к их родителям, оказывая им необходимую поддержку", – написал глава города.

Собянин также пожелал врачам благополучия и успехов в работе.

По словам мэра, в Москве продолжают обновлять действующие больницы и строить новые. В прошлом году открылся многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира, где за первый год работы помощь получили более 75 тысяч детей. Сейчас идет модернизация Морозовской больницы, а на улице Алябьева в районе Филевский Парк возводят новый детский многопрофильный комплекс.

В планах на 2027–2029 годы – строительство Центра детской нейрореабилитации и ортопедии на базе ДГКБ святого Владимира.

Кроме того, город совершенствует организацию помощи детям, которым необходимы длительное наблюдение и участие нескольких специалистов. В прошлом году запустили проект "Ранняя помощь" для малышей, родившихся раньше срока, с низким весом или перенесших критическое состояние в первые дни жизни.

С детьми и их родителями работает многопрофильная команда: врачи, психологи, логопеды и педагоги. Специалисты помогают выявлять возможные нарушения развития на ранних этапах и своевременно начинать необходимую помощь. К медицинским центрам уже прикреплены около 4 тысяч малышей.

Также в Москве открыли шесть специализированных детских центров по направлениям кардиохирургии, кардиологии и гастроэнтерологии. В них одна команда специалистов сопровождает ребенка от обследования до лечения и последующих осмотров, что позволяет следить за изменениями его состояния и при необходимости корректировать терапию. Сейчас под наблюдением центров находятся более 6 тысяч детей.

Тем временем в Москве успешно выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела. С начала 2026 года в столице появились на свет 20 детей весом менее 500 граммов, а общее число малышей с массой до 1,5 килограмма превысило 700.

Главный неонатолог города Валерий Горев отметил, что для спасения таких пациентов задействуются команды реаниматологов и современное оборудование для поддержки дыхания и терморегуляции.