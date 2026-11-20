Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предпринимателям предложили приобрести нежилую недвижимость в районе Гольяново на востоке Москвы. Объект расположен на Байкальской улице, недалеко от станции метро "Щелковская", сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства города.

Помещение свободного назначения занимает 614,8 квадратного метра. Оно находится по адресу Байкальская улица, дом 23, и располагается на двух уровнях здания – в подвале и на первом этаже. Для посетителей предусмотрен отдельный вход.

Площадь объекта позволяет использовать его под разные коммерческие задачи. В частности, здесь можно открыть магазин с широким ассортиментом товаров, фитнес-центр или коворкинг.

По словам Пуртова, приобретение городской недвижимости через открытые торги позволяет провести сделку на прозрачных условиях. Победитель аукциона сможет оформить договор купли-продажи в электронном виде, а затем зарегистрировать право собственности.

Заявки от желающих участвовать в аукционе принимают до 23 ноября. Сами торги пройдут 27 ноября на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на торги выставили коммерческое помещение на проспекте Вернадского. Оно находится неподалеку от станции метро "Юго-Западная". Близость к метро и развитая инфраструктура района создают условия для привлечения посетителей. В окружении объекта расположены образовательные учреждения и офисные здания.