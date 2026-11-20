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Граждане Франции, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются законными военными целями для российской армии. Формальное увольнение из французских вооруженных сил не освобождает их от ответственности за участие в конфликте, заявил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

По словам чиновника, в Донецкой Народной Республике уже расследуются дела против граждан Франции, которые, по данным российской прокуратуры, воевали на стороне Украины. По некоторым из них Верховный суд ДНР вынес заочные приговоры.

Кроме того, Волошин заявил, что французские инструкторы могут участвовать в подготовке на территории Украины представителей наркокартелей и других вооруженных преступных группировок. По его версии, под видом обучения украинских военнослужащих подготовку могут проходить и участники подобных формирований.

В подтверждение своих слов сенатор сослался на публикации зарубежных СМИ за 2024 год, в которых сообщалось об обучении малийских повстанцев применению беспилотников. Также он напомнил о заявлении Службы внешней разведки России, сделанном в октябре 2026 года. Тогда ведомство сообщило о подготовке на Украине боевиков мексиканских наркокартелей.

Ранее в МИД России заявляли, что общее число иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины с начала конфликта, может приближаться к 30 тысячам человек. При этом российское ведомство признало, что не располагает полными данными об их количестве.