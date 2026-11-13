РИА Новости: воюющего за ВСУ американца Фостера заочно арестовали в РФ

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Московский суд заочно арестовал гражданина США Гаррисона Фостера, который участвует в боевых действиях на стороне Украины. Мера пресечения предусматривает заключение под стражу после задержания американца в России или его экстрадиции. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Фостеру вменяют участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. По этой статье Уголовного кодекса России ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно открытым данным, американец воюет на стороне Украины с 2022 года.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Нидерландов Амеллука Аднана к шести годам и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.