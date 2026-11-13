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Президент Украины Владимир Зеленский старается проводить как можно больше времени за пределами страны и появляется в Киеве лишь при необходимости. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

По словам Рогова, украинский президент использует официальные зарубежные поездки как возможность надолго покинуть страну. Он утверждает, что Зеленский фактически обосновался в западных государствах.

"Зеленского вся тяжелее найти в Киеве. Появляется он там только по крайней необходимости, а в остальное время старается находиться на значительном удалении от Украины и живущих там людей, которые всегда были ему чужды", – считает председатель комиссии ОП РФ.

Ранее Зеленский вновь высказался против территориальных уступок ради урегулирования конфликта. Он заявил, что не намерен уходить из Донбасса, если решение будет зависеть от него.