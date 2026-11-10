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10 ноября, 17:41

Политика

Зеленский вновь отказался от территориальных уступок ради мира

Фото: ТАСС/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Украина не пойдет на территориальные уступки ради урегулирования конфликта. Об этом украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил в интервью датскому телеканалу DR.

"Если это будет зависеть от меня, то нет, я не уйду из Донбасса", – сказал он.

Украинский лидер назвал перспективы урегулирования неопределенными. По его словам, ему неизвестно, какую позицию в итоге займут США.

Также сомнения у него вызывает и то, сохранит ли Европа единство. На это могут повлиять предстоящие весенние выборы во Франции и возможные политические изменения в Германии. Однако в настоящее время, уточнил Зеленский, он "знает, что необходимо делать".

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что при урегулировании украинского конфликта Киеву придется пойти на территориальные уступки. Он усомнился в способности Украины вернуть утраченные территории.

Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель также призвала Киев пересмотреть ожидания относительно вступления в НАТО и быть готовым уступить территории.

Путин заявил, что создание зоны безопасности на Украине не станет предметом переговоров

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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