NDTV: в Китае мужчина разрушил здание городской администрации экскаватором

Фото: aljazeera.com

В китайском городе Сиань мужчина подъехал к зданию администрации на экскаваторе и разрушил его. Об этом сообщил портал NDTV.

По данным СМИ, сначала китаец ковшом снес стеклянные двери и ступени у входа, после чего переключился на вывеску и фасад. Погром длился почти час, а снятые очевидцами кадры быстро разошлись по Сети. По информации местных изданий, повреждения получили как минимум шесть участков административного комплекса.

В самом здании объявили эвакуацию: сотрудники и посетители вышли из помещений. Пострадавших нет. Полиция задержала водителя – им оказался 47-летний мужчина. Уже во второй половине дня часть отделов учреждения вновь начала принимать граждан. Очевидцы рассказывали, что люди рядом с местом происшествия испугались и никто не решался подойти к экскаватору.

Официально мотивы поступка пока не названы. Местные СМИ связывают случившееся со спором о компенсациях жителям, чьи дома ранее пошли под снос. По одной из версий, мужчина мог быть недоволен невыплаченными деньгами. Власти эту информацию не подтвердили, полиция продолжает устанавливать обстоятельства инцидента.

Ранее в турецком Стамбуле частично обрушился шестиэтажный жилой дом. Это произошло в районе Малтепе. Причина случившегося неизвестна, на месте ЧП работали спасатели и врачи. СМИ писали, что под завалами могли оставаться люди.

