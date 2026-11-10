В Турции выдали ордера на задержание 11 человек по делу о взрыве на заводе

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Турецкие правоохранители выдали ордера на задержание 11 человек по делу о взрыве на металлургическом заводе в Измире, в результате которого погибли 17 рабочих. Об этом заявил замминистра юстиции страны Джан Тунджай, передает портал sendika.

Замминистра уточнил, что накануне были выданы ордера на задержание шести человек. С учетом еще пяти, которые были оформлены до этого, общее число лиц, в отношении которых приняты соответствующие решения, достигло 11. При этом в их числе оказался председатель совета директоров HABAS.

Взрыв произошел 9 ноября в печи цеха по заправке углекислым газом на заводе Habas Demir Celik в районе Алиага. После хлопка начался пожар, под завалами оказались рабочие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позже сообщил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

