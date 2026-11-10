Зеленский назвал конструктивным первый день переговоров в Абу-Даби

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Украинский лидер Владимир Зеленский оценил первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби как конструктивный. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, стороны успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов, поговорили о гарантиях безопасности для Украины и об основах их долгосрочного функционирования. Также обсуждалась тема необходимости деэскалационных шагов.

Как рассказал РИА Новости источник в переговорной группе, участники консультаций также обсудили ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование при этом было лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

Кроме того, представители Москвы, Вашингтона и Киева намерены сосредоточиться на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности. С европейскими чиновниками члены российской делегации 10 ноября не контактировали, добавил собеседник журналистов.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник уточнил, что российская делегация не будет делать заявлений для СМИ 10-го числа. Пресс-конференция запланирована на среду, 11 ноября.

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США будут двухдневными. Первая встреча продлилась 4,5 часа с перерывом в 40 минут. Переговоры продолжатся 11-го числа.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что переговоры оказались конструктивными. При этом политик отметил, что впереди еще много работы.Он указал, что речь не идет о возможности урегулирования ситуации за 24 часа.