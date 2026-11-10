ТАСС: делегации РФ и Украины ведут переговоры в Абу-Даби на русском языке

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Делегации России и Украины на переговорах в Абу-Даби общаются на русском языке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины стартовали в Абу-Даби 10 ноября и продлятся до 11-го числа. На встрече стороны планировали обсудить гарантии безопасности после окончания украинского конфликта, снижение эскалации и гуманитарные темы.

Во главе российской делегации – помощник президента Владимир Мединский. Помимо представителей Киева и Вашингтона, там также присутствует главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

По информации журналистов, на переговорах стороны затронули тему отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. В частности, обсуждается создание единой системы безопасности на Европейском континенте.

