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10 ноября, 18:43

Общество

Минпросвещения расширило список льготных категорий при зачислении в школы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дети сотрудников полиции и некоторых других федеральных ведомств, погибших при выполнении задач в ходе СВО, смогут поступать в российские школы вне очереди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минпросвещения России.

Право на зачисление в школу возникает, если сотрудник погиб вследствие увечья, повреждения здоровья или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе СВО, при отражении вооруженного вторжения на территорию России либо вооруженной провокации на государственной границе и на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Кроме того, приказ закрепляет первоочередное право на места в государственных и муниципальных школах. Им смогут воспользоваться дети героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы, а также дети умерших или погибших обладателей этих званий.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что прием в колледжи за последние годы вырос до 1,4 миллиона человек. При этом еще 5 лет назад на место претендовал 1 абитуриент, а теперь – 3. Министр добавил, что приемная кампания в колледжах завершится 1 декабря.

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