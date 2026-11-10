Умер заслуженный тренер России по футболу Олег Лапшин

Фото: телеграм-канал "Московская федерация футбола (МФФ)"

Заслуженный тренер России Олег Лапшин умер на 90-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московской федерации футбола (МФФ) в телеграм-канале.

О дате, времени и месте прощания с тренером станет известно позже.

"Олег Борисович посвятил многие годы развитию отечественного футбола, внес значительный вклад в подготовку молодых игроков и становление женского футбола в нашей стране", – отметили в федерации.

В Московской федерации футбола выразили глубокие соболезнования родным и близким Лапшина.

Большую часть тренерской карьеры Лапшин провел в московской Футбольной школе молодежи. Его воспитанниками являются чемпионы Европы Виктор Круглов и Сергей Петренко. С 1999 по 2007 год тренер возглавлял "ФШМ-Торпедо".

С 1988 по 1994 год он руководил женскими сборными СССР и России, позже стал президентом Ассоциации женского футбола России. Тренер также входил в исполком Российского футбольного союза (РФС) и в профильные комитеты Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).