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10 ноября, 18:38

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Врач Разаренова: прием креатина "для бодрости" чреват проблемами с ЖКТ

Врач развеяла миф о приливе бодрости у офисных сотрудников из-за добавок с креатином

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Креатин способен улучшать работоспособность при физических нагрузках, однако нет подтвержденных данных о том, что он улучшает работу мозга. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

Ранее журнал Forbes сообщил, что спортивная добавка креатин стала популярна не только среди поклонников ЗОЖ: офисные сотрудники принимают ее в надежде улучшить продуктивность и снизить уровень стресса. Работники даже добавляют ее в кофе, воду и смузи.

По словам Разареновой, креатин является вполне естественным для организма соединением, он синтезируется из аминокислот. Его также можно получать с пищей белкового происхождения – в большей степени из рыбы, мяса.

Наиболее хорошо изучена форма креатин моногидрат. В спортивной медицине она получила большую популярность за счет того, что действительно может улучшать показатели силы и работоспособности при повторяющихся кратковременных интенсивных нагрузках.
Александра Разаренова
врач-диетолог, нутрициолог, терапевт

Однако в вопросе влияния креатина на работу головного мозга все менее однозначно. Есть исследования, показывающие, что регулярный прием добавки может улучшать показатели памяти, внимания, скорости обработки информации. Но, проанализировав их в 2024 году, Европейское агентство по безопасности продуктов питания пришло к выводу, что причинно-следственной связи между допприемом добавки и улучшением когнитивных функций достоверно нет.

"Это значит, что на сегодняшний день нет веских оснований рекомендовать креатин здоровым офисным сотрудникам для повышения интеллектуальной работоспособности. Плюс нет убедительных научных доказательств того, что креатин способен снижать уровень тревожности, нормализовать уровень кортизола, повышать психологическую устойчивость", – подчеркнула врач.

При этом во время употребления добавки может повышаться концентрация креатинина в крови, который при лабораторных анализах используется как один из маркеров оценки функции почек. На самом деле, ухудшения в работе органов не происходит, поэтому, отправляясь на анализы, необходимо предупреждать лаборанта о приеме добавки, отметила Разаренова.

Еще нужно знать, что употребление креатина в больших дозах может приводить к проблемам со стороны ЖКТ, проявляющимся тошнотой, диареей, вздутием, дискомфортом в животе. Также надо учитывать, что в первую неделю приема креатин может вызывать увеличение массы тела за счет дополнительного накопления воды в мышцах.
Александра Разаренова
врач-диетолог, нутрициолог, терапевт

Что касается идеи заменять креатином кофе, то смысла в этом нет. Ведь речь идет о принципиально разных механизмах действия: кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в центральной нервной системе, уменьшая ощущение сонливости. Креатин же участвует в энергетическом обмене клеток, но говорить о том, что его ежедневная доза обеспечивает сопоставимое с кофеином повышение бодрости и концентрации внимания, эксперты пока не могут, подчеркнула нутрициолог.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова оценила пользу употребление трендового кофе с L-теанином. По ее мнению, нет гарантии, что аминокислота не разрушится при контакте с кипятком или молоком.

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Трошина Любовь

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