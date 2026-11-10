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10 ноября, 18:50

Политика

Рубио заявил, что Трамп хочет обсудить с главами РФ и КНР ядерное оружие

Фото: AP/Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ядерное оружие. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции.

По словам Рубио, американский лидер считает, что встреча глав США, РФ и КНР должна состояться, если для нее появится возможность. Госсекретарь также отметил, что глава Белого дома оценивает ситуацию с распространением ядерного оружия как очень опасную.

Саммит стран АТЭС состоится с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне. При этом окончательного решения о проведении встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на полях форума пока еще нет, говорили в МИД России. Тем не менее американский лидер допускает встречу.

Возможная беседа лидеров трех стран на полях саммита будет интересной и привлечет внимание всего мира, указывал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, темы встречи могут быть самыми разными.

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