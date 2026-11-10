Число жертв взрыва на заводе в Турции возросло до 18 человек

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Число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Измир возросло до 18 человек. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

Взрыв произошел 9 ноября в печи цеха по заправке углекислым газом на заводе Habas Demir Celik в районе Алиага. После этого здание загорелось, работники предприятия оказались под завалами.

10 ноября правоохранители выдали ордера на задержание 11 человек по делу, возбужденному по факту случившегося. Среди них председатель совета директоров HABAS.

Ранее обувная фабрика загорелась в промышленной зоне Манголпури в индийском городе Дели. В результате четыре человека погибли, еще двое пострадали.

