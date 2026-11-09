В Китае 14 человек погибли при пожаре в жилом комплексе

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Жертвами пожара в жилом комплексе на севере Китая, в провинции Шаньси, стали 14 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Кроме того, еще 33 человека получили ранения. Возгорание возникло вечером 8 ноября в одном из жилых комплексов района Инцзэ города Тайюань.

Причины пожара пока не установлены, идет расследование. На месте происшествия продолжают устранять последствия.

Ранее крупное возгорание произошло в жилом квартале Пхаттхана Бон Кай в центре Бангкока. В результате сгорели не менее 79 домов, 124 семьи были эвакуированы. Из-за плотной застройки пламя быстро перекинулось на соседние постройки.

Еще один пожар случился на обувной фабрике в промышленной зоне Манголпури в индийском городе Дели. Четыре человека погибли, еще двое пострадали.