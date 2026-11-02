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02 ноября, 10:22

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Bangkok Post: пожар уничтожил почти 80 домов в Бангкоке

Пожар уничтожил почти 80 домов в Бангкоке

Фото: 123RF.com/ia64

В результате крупного возгорания в жилом квартале Пхаттхана Бон Кай в центре Бангкока сгорели не менее 79 домов, 124 семьи были эвакуированы. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По информации властей, пожар начался 2 ноября около 00:51 по местному времени в двухэтажном деревянном здании. Из-за плотной застройки пламя быстро перекинулось на соседние постройки, расположенные вплотную друг к другу.

В результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Сведений о пропавших без вести также не поступало.

Ранее пожар произошел на обувной фабрике в промышленной зоне Манголпури индийского города Дели. С места возгорания эвакуировали шесть пострадавших, однако четверо из них скончались до прибытия в больницу. Позднее огонь удалось локализовать.

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