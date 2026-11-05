Мирошник назвал украинскую атаку на автобус в ЛНР чудовищным преступлением

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Атаку Вооруженных сил Украины на автобус в ЛНР посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал чудовищным преступлением. Об этом дипломат сообщил РИА Новости.

"Это чудовищное преступление, которое, однако же, вписывается в террористическую и кровожадную стратегию Киева", – заявил Мирошник.

Об ударе по автобусу, следовавшему из Петровки в Луганск, стало известно 5 ноября. В результате 5 человек погибли, еще 13 получили ранения. Среди пострадавших оказались двое подростков 15 и 17 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи соберут и зафиксируют доказательства, а также установят причастных к преступлению. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

