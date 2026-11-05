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05 ноября, 13:35

Происшествия

Пять человек погибли в результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек погибли, еще 13 получили ранения при ударе по автобусу, следовавшему из Петровки в Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в МАХ.

Среди пострадавших оказались двое подростков 15 и 17 лет. Все раненые находятся под наблюдением врачей, им оказывают помощь.

Кроме того, в результате атаки на автомобиль "Газель" на участке дороги Ребриково – Ровеньки погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала удар пришелся по микроавтобусу, ранения получил 38-летний мужчина.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, сил пережить это горе. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления", – написал Пасечник.

Последствия атак фиксируют сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по ЛНР.

Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников погибли три человека, еще четыре получили ранения. В поселке Отрадовском при ударе по легковому автомобилю погибла семейная пара, а в селе Вознесеновка дрон атаковал грузовик, водитель которого скончался. Еще четыре человека пострадали в результате атак в разных населенных пунктах региона.

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