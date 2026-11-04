Три человека погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли и еще четыре получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в MAX.

Днем во вторник, 3 ноября, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль – погиб мужчина. В поселке Отрадовский Краснояружского округа при ударе беспилотника по легковой машине погибла семейная пара.

В Новой Таволжанке из-за детонации дрона травмы получил мужчина. В селе Казинка Валуйского округа после детонации беспилотника пострадал мужчина. В Стригунах Борисовского округа дрон ударил по частному дому, ранена женщина. В селе Солдатское Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, пострадал мужчина. Всем пострадавшим оказывают помощь.

Атаку беспилотников отразили и в Тюменской области, сообщил губернатор области Александр Моор в своем канале в MAX. Никто не пострадал, ущерба промышленным объектам не допущено.

Ранее четыре человека, включая троих детей, пострадали при ударе ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области. Украинские военные атаковали гражданский микроавтобус в селе Введенская Готня Ракитянского округа.