В Москве препарат более чем от 10 видов онкологии получил новые показания для терапии

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Противоопухолевый препарат, биоаналог пембролизумаба, который производят в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", теперь можно использовать для лечения большего числа онкологических заболеваний. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В обновленный перечень показаний вошли опухоли головы и шеи, рак желчевыводящих путей, аденокарциномы желудка и пищеводно-желудочного перехода. Также препарат разрешили применять на ранних стадиях немелкоклеточного рака легкого, при злокачественной мезотелиоме плевры, уротелиальном раке, раке эндометрия и шейки матки, а также тройном негативном раке молочной железы. Решение о расширении перечня показаний одобрил Минздрав России.

"Особенность средства в том, что оно помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить опухолевые клетки", – пояснил Гарбузов.

Препарат занимает одно из ведущих мест в мировой иммуноонкологической практике по масштабам применения и клинической значимости. В России он включен в клинические рекомендации и перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Производство биоаналога на основе моноклонального антитела завод "Спутник Технополис" запустил в начале 2026 года. Все этапы выпуска лекарства, включая контроль качества, осуществляются в России. Препарат применяют для лечения различных онкологических заболеваний, в том числе меланомы и рака легкого.

Гарбузов также отметил, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" формируется крупнейший в стране фармацевтический кластер. На его предприятиях выпускают препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, кардиологических и других заболеваний.

Ранее сообщалось, что в России успешно завершились доклинические исследования отечественной дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac, разработанной в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. Начать ее применение у пациентов с саркомами мягких тканей планируется с 2027 года, сейчас оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение препарата.