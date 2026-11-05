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05 ноября, 18:42

Происшествия

Под Петербургом подросток с сообщником попытался убить свою мать

Фото: MAX/"Питерский Следком"

Семнадцатилетнего подростка и его 22-летнего сообщника арестовали по подозрению в покушении на убийство женщины в городе Пушкине. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 3 ноября молодые люди договорились убить мать одного из них из-за личной неприязни. Они напали на женщину в ее квартире, пока один из фигурантов удерживал потерпевшую, второй нанес ей множественные ножевые ранения в области туловища, головы и шеи.

После этого сообщники выбросили женщину из окна второго этажа. Она выжила, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обоих обвиняемых заключили под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Фрязине произошло нападение на женщину. По данным следствия, 48-летний местный житель поссорился с супругой у них дома на Октябрьской улице, схватил топор и ударил ее по голове, а после попытался задушить.

Сын, ставший свидетелем расправы, оттащил отца, и женщина успела выбежать на улицу за помощью, позже ее увезли в больницу. Нападавший скрылся, но его быстро вычислили и задержали.

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