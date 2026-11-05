В России могут зарегистрировать товарный знак "Могнуть и точка"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В России планируют зарегистрировать товарный знак "Могнуть и точка". Это следует из данных Роспатента, которые приводит РИА Новости.

Согласно документу, заявка на регистрацию поступила в ведомство в октябре этого года. Ее подал Роман Масленников.

До этого он уже подавал в Роспатент заявки на регистрацию брендов "Дух Анкориджа" и Kanye West. Под брендом "Могнуть и точка" хотят предоставлять услуги кафе, закусочных, баров и ресторанов.

Ранее британский словарь английского языка Collins назвал существительное "моггинг" словом 2026 года. Под этим понятием подразумевается действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо.

По данным словаря, оно возникло из молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), которая переводится как "альфа-самец группы". Сленговое выражение стремительно набирает популярность: зумеры и представители поколения альфа все чаще используют его в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.