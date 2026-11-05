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05 ноября, 08:27

Общество

"Сикс-севен" не станет словом 2026 года по версии "Грамоты.ру"

Фото: depositphotos/Meranda

Сочетание "сикс-севен" не включат в шорт-лист лингвистической акции "Слово года – 2026" портала "Грамота.ру". Об этом сообщили в пресс-службе ресурса.

Там пояснили, что "сикс-севен" – социокультурный феномен, его место среди мемов и флешмобов, а не в словаре или шорт-листе акции. По мнению экспертов, это не слово в строгом смысле, а ритуал из области антропологии и социолингвистики. У слова должно быть значение, а "сикс-севен" не обозначает предмет, признак или действие. Его использование ситуативно и связано с жестом.

В пресс-службе отметили, что ритуал показывает причастность к кругу посвященных, которые знают про "сикс-севен" и умеют правильно на него реагировать. Его сравнили с футбольными кричалками и панковскими прическами – способом показать, к какой культуре человек себя относит.

Сочетание популярно уже несколько лет, у него выросло число поисковых запросов. В 2025 году портал Dictionary.com и Шведский институт языка и фольклора объявили "сикс-севен" словом года.

Несмотря на это, словосочетание "сикс-севен" получило 14% голосов в рамках выбора потенциального слова 2026 года по версии медиахолдинга Rambler&Co. При этом лидером голосования стало слово "нейрослоп", описывающее низкокачественный контент от искусственного интеллекта, – за него отдали голоса 18% участников.

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