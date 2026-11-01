Российские ученые определят слово 2026 года в науке

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В России стартовал опрос, по итогам которого выберут слово 2026 года в науке, а также понятия и термины, лучше всего описывающие ключевые научные темы и события. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Исследование проводят Институт Пушкина и портал Десятилетия науки и технологий. Участие в нем принимают ученые и исследователи со всей страны. Итоги ежегодной акции и слово года в науке – 2026 объявят на Конгрессе молодых ученых, который состоится в Санкт-Петербурге в начале декабря.

В 2024 и 2025 годах словом года в науке признавали "искусственный интеллект", напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "Колобок", мессенджер "Макс", "НПЗ", "БПЛА", "нейрослоп" и междометие "газ" вошли в лонг-лист претендентов на звание "Слово года – 2026". Всего в него включили 40 слов и выражений. Также в список попали "брейнрот", "белые списки", "прайм-эра", "промпт", "6-7" ("сикс-севен"), "ред-флаг", "лор", "отмена", "тревожность" и другие слова.

