Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 08:15

Наука

Российские ученые определят слово 2026 года в науке

Фото: depositphotos/Meranda

В России стартовал опрос, по итогам которого выберут слово 2026 года в науке, а также понятия и термины, лучше всего описывающие ключевые научные темы и события. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Исследование проводят Институт Пушкина и портал Десятилетия науки и технологий. Участие в нем принимают ученые и исследователи со всей страны. Итоги ежегодной акции и слово года в науке – 2026 объявят на Конгрессе молодых ученых, который состоится в Санкт-Петербурге в начале декабря.

В 2024 и 2025 годах словом года в науке признавали "искусственный интеллект", напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "Колобок", мессенджер "Макс", "НПЗ", "БПЛА", "нейрослоп" и междометие "газ" вошли в лонг-лист претендентов на звание "Слово года – 2026". Всего в него включили 40 слов и выражений. Также в список попали "брейнрот", "белые списки", "прайм-эра", "промпт", "6-7" ("сикс-севен"), "ред-флаг", "лор", "отмена", "тревожность" и другие слова.

Читайте также


наукаобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика