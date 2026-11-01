Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 08:39

Общество

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минувшая ночь, 1 ноября, оказалась самой холодной в столице с начала календарной осени, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

На главной метеостанции города на ВДНХ термометры показали минус 0,8 градуса. Прежний минимум сезона фиксировали в ночь на 20 октября – минус 0,1 градуса. В пятерку самых холодных ночей также вошли 28 октября с показателем 0,4 градуса, 21 октября с плюс 0,9 градуса и 4 октября с плюс 2 градуса.

В других районах Москвы отрицательных температур минувшей ночью не отметили. В Тушино столбики термометров поднялись до плюс 0,9 градуса, а в центре города у гостиницы "Балчуг" воздух прогрелся до плюс 4 градусов.

Ранее синоптики рассказывали, что 1-го числа в Москве ожидается переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. В столице днем температура воздуха составит от 9 до 11 градусов. В ночные часы похолодает до минус 1. Ветер будет северо-восточным. Его скорость достигнет 5–10 метров в секунду.

Читайте также


обществопогодагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика