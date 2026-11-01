Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минувшая ночь, 1 ноября, оказалась самой холодной в столице с начала календарной осени, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

На главной метеостанции города на ВДНХ термометры показали минус 0,8 градуса. Прежний минимум сезона фиксировали в ночь на 20 октября – минус 0,1 градуса. В пятерку самых холодных ночей также вошли 28 октября с показателем 0,4 градуса, 21 октября с плюс 0,9 градуса и 4 октября с плюс 2 градуса.

В других районах Москвы отрицательных температур минувшей ночью не отметили. В Тушино столбики термометров поднялись до плюс 0,9 градуса, а в центре города у гостиницы "Балчуг" воздух прогрелся до плюс 4 градусов.

Ранее синоптики рассказывали, что 1-го числа в Москве ожидается переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. В столице днем температура воздуха составит от 9 до 11 градусов. В ночные часы похолодает до минус 1. Ветер будет северо-восточным. Его скорость достигнет 5–10 метров в секунду.

