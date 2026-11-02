Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 11:05

Происшествия

Мужчина украл радиаторы охлаждения с крыши нежилого здания на юго-западе Москвы

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении шести радиаторов охлаждения с крыши нежилого здания на Бартеневской улице в Южном Бутове. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Заявление в правоохранительные органы написала представитель управляющей компании: оборудование, обеспечивавшее работу магазина, пропало с кровли, а сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

Полиция установила, что к краже причастен 42-летний москвич. В ночное время он поднялся на крышу по пожарной лестнице, сбросил радиаторы вниз, погрузил их в фургон и уехал. Похищенную технику мужчина продал, а деньги потратил.

Задержали подозреваемого по месту жительства на Южнобутовской улице. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурант заключен под стражу.

Ранее в столице раскрыли кражу денег и брендовых вещей на 450 тысяч рублей. Подозреваемый разбил боковое стекло внедорожника, припаркованного на улице Гиляровского, забрал сумку и кошелек с наличными. Мужчину задержали в Люберцах. Похищенные вещи изъяли, однако деньги злоумышленник успел потратить.

"Московский патруль": полиция раскрыла кражу зеркала машины в Москве

Читайте также


происшествиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика