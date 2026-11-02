Мужчина украл радиаторы охлаждения с крыши нежилого здания на юго-западе Москвы

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении шести радиаторов охлаждения с крыши нежилого здания на Бартеневской улице в Южном Бутове. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Заявление в правоохранительные органы написала представитель управляющей компании: оборудование, обеспечивавшее работу магазина, пропало с кровли, а сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

Полиция установила, что к краже причастен 42-летний москвич. В ночное время он поднялся на крышу по пожарной лестнице, сбросил радиаторы вниз, погрузил их в фургон и уехал. Похищенную технику мужчина продал, а деньги потратил.

Задержали подозреваемого по месту жительства на Южнобутовской улице. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража", фигурант заключен под стражу.

Ранее в столице раскрыли кражу денег и брендовых вещей на 450 тысяч рублей. Подозреваемый разбил боковое стекло внедорожника, припаркованного на улице Гиляровского, забрал сумку и кошелек с наличными. Мужчину задержали в Люберцах. Похищенные вещи изъяли, однако деньги злоумышленник успел потратить.