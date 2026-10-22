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22 октября, 10:20

Происшествия

Мужчина угнал эвакуатор на востоке Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Сотрудники Госавтоинспекции Восточного округа Москвы по горячим следам задержали подозреваемого в угоне эвакуатора. Об этом сообщили в столичной полиции.

По данным ведомства, 67-летний владелец узнал о пропаже машины от арендатора: эвакуатор исчез со двора дома на Окружном проезде. По версии полиции, злоумышленник заметил, что дверь автомобиля не заперта, проник в салон, завел двигатель ключом, оставленным в машине, и уехал.

Подозреваемого обнаружили на Преображенской улице. Им оказался неоднократно судимый 47-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ ("Угон"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Эвакуатор изъят и будет возвращен законному владельцу.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иномарки на востоке Москвы. Автомобиль был припаркован на Каскадной улице.

Полицейские установили, что водительская дверь не была заперта, чем и воспользовался злоумышленник. Он проник в салон, завел двигатель и скрылся. В результате правоохранители задержали подозреваемого на Лыткаринской улице. Им оказался 35-летний приезжий.

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