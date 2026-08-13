Сотрудники мойки в центре Москвы угнали авто клиента и попали в ДТП

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Сотрудники автомойки на Озерковской набережной в центре Москвы угнали машину клиента и попали в аварию, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По информации правоохранителей, владелец элитного автомобиля оставил его на мойке, однако двое работников решили воспользоваться ключами и покататься на иномарке. В результате злоумышленники попали в ДТП и серьезно повредили автомобиль.

Испугавшись последствий, они вернули машину обратно на мойку и скрылись. Сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей.

Одного из подозреваемых оперативники задержали. На допросе 35-летний уроженец Тверской области признал вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Якутии девушка избила таксиста и угнала его машину. 26-летний мужчина рассказал, что должен был довезти 27-летнюю девушку от микрорайона Сатал до Северной улицы. По пути пассажирка, которая уже была в нетрезвом виде, потребовала остановить автомобиль возле круглосуточного магазина и вернулась в машину с пивом.

Водитель сказал ей, что недоволен ее поведением, а когда они доехали до пункта назначения, девушка отказалась выходить, начала избивать мужчину и пыталась вырвать у него телефон. Кроме того, она перелезла на водительское сиденье и нажала педаль газа. Автомобиль позже нашли перевернутым.

