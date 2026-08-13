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13 августа, 10:56

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Юрист Баканова: школы не могут навязывать определенный бренд формы

Эксперт рассказала, может ли школа навязать родителям форму конкретного бренда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школы не могут навязывать форму определенного бренда, хотя по статье 38 ФЗ "Об образовании в РФ" вправе устанавливать требования к одежде. Об этом заявила Life.ru юрист Ангелина Баканова.

"Учреждение может определять лишь общий вид одежды, ее цвет, фасон, виды предметов гардероба, знаки отличия и правила ношения. Выходить за эти рамки и диктовать, у какого производителя или продавца нужно закупаться, школа не вправе", – сказала эксперт.

Баканова отметила, что правила, которые вводит школа, должны быть зафиксированы в нормативном акте. Подобный документ принимают с учетом совета обучающихся, совета родителей и представительного органа сотрудников учебного заведения.

Эксперт резюмировала, что родители могут выбрать для детей форму любого производителя при условии, что она не нарушает требования школы.

Ранее стало известно, что в текущем году сборы первоклассника обойдутся семье в среднем в 30–50 тысяч рублей. В базовый набор обычно входят школьная и спортивная форма, сменная обувь, рюкзак и канцелярские принадлежности.

Россиянам посоветовали не экономить на качественной подготовке к школе, так как это инвестиция не только в здоровье, но и в комфорт ребенка на протяжении всего учебного года.

Стоимость школьного набора в Москве в июле выросла на 8%

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